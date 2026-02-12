Auto esce di strada a Muraglione di Baiso: due feriti gravi

Due uomini, che sarebbero in gravi condizioni, e un’auto distrutta sono il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 4:30 in via Dell’Artigianato a Muraglione di Baiso. Qui, per cause in corso di accertamento, un’autovettura è uscita di strada finendo nella scarpata laterale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Reggio Emilia e di Sassuolo, che hanno provveduto a liberare i feriti dalle lamiere dell’auto per poi affidarli ai sanitari inviati dal 118 con ambulanze da Castellarano e Toano. Per ricostruire la dinamica del sinistro sono intervenuti i carabinieri di Toano.