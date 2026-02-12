All’EuropAuditorium ‘sold out’ per la data recupero del concerto del consacrando Edoardo Bennato

giovedì, 12 Febbraio 2026
Nel 2025 si celebrano i 45 anni di “Sono solo canzonette”, l’album che ha segnato una svolta nella musica italiana, consacrando Edoardo Bennato come primo artista italiano capace di riempire gli stadi con il rock d’autore.

Il concerto di Edoardo Bennato in programma domenica 15 febbraio alle ore 21 al Teatro EuropAuditorium è SOLD OUT. Si tratta del recupero del concerto annullato il 17 novembre e i biglietti acquistati per il 17 novembre non resi, restano validi per l’accesso allo spettacolo.

Sul palco Bennato torna con il tour SONO SOLO CANZONETTE, oltre due ore di musica ed energia pura che raccontano la carriera di un artista ribelle, pirata del rock e simbolo dell’anticonformismo musicale e ideologico. Un live potente e coinvolgente, che ripercorre i grandi classici e i brani più recenti, trasformando il concerto in un vero e proprio juke-box di capolavori della musica italiana.

L’“impertinente” Peter Pan della canzone d’autore continua a sovvertire etichette e convenzioni, portando sul palco testi e melodie intramontabili, tra ironia pungente, provocazione e uno sguardo lucido sulle contraddizioni della società contemporanea, l’universo femminile e il mondo che ci circonda.

Ad accompagnare Edoardo Bennato, la sua storica BeBand: Raffaele Lopez (tastiere), Giuseppe Scarpato (chitarre), Gennaro Porcelli (chitarre), Arduino Lopez (basso) e Roberto Perrone (batteria).

 

















