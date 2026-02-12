Albinea, in arrivo l’edizione 2026 del Carnevale di Borzano

È in arrivo l’edizione 2026 del Carnevale di Borzano. La festa si svolgerà domenica 15 febbraio con inizio alle 15 presso il piazzale dell’oratorio, in via Ariosto 1, dietro la chiesa parrocchiale di Borzano. Il programma del pomeriggio di festa – soprattutto per i bambini – prevede giochi per grandi e piccoli, con tanta musica ed allegria, ma anche intrigoni, vin brulé, gnocco fritto e affettati, erbazzone, torte, cocktail, stuzzicherie golose e tanto altro.

Il momento clou del Carnevale è rappresentato dalla sfilata lungo via Ariosto e via Orsi con gli sbandieratori e musici “Maestà della Battaglia” di Quattro Castella. L’inizio della sfilata e degli spettacoli è previsto per le 16.

Il ricavato del Carnevale sarà devoluto alla Parrocchia e al Polo d’infanzia San Giovanni Bosco di Borzano. Informazioni tramite WhatsApp al numero 347 0113969.

Rinviato invece il Carnevale di Montecavolo, fissato inizialmente per il pomeriggio di sabato 14 febbraio, giorno di San Valentino. A causa delle previsioni meteo, il “CarnevaLove” si terrà sabato 21 febbraio, sempre nel pomeriggio e con la partecipazione della “Maestà della Battaglia”.