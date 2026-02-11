“Sport Aperti”: a Fiorano Modenese i sabati mattina diventano occasione di sport e comunità

Dal 14 febbraio al 6 giugno, i sabati mattina a Fiorano Modenese cambiano ritmo. Parte “Sport Aperti”, un’iniziativa ideata ASD G.S. Spezzanese per tutti i ragazzi, dalla prima elementare alla terza media, che vogliono scoprire e praticare sport diversi, in modo del tutto gratuito. Il progetto è sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, tramite un bando dedicato allo sport, e ha il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese.

Il valore del progetto è anche la capacità di fare rete. La Spezzanese lavorerà fianco a fianco con associazioni del territorio: Atletica RCM, Bocciofila Fioranese, SPS Gattoni e Pedalpino ASDR. Una collaborazione che coinvolge anche l’Istituto Comprensivo Francesca Bursi, la parrocchia di Spezzano e il Comune di Fiorano Modenese, unendo l’intera comunità attorno ai più giovani.

“Questo innovativo progetto merita un grosso plauso, perché da un lato offre un nuovo importante momento di benessere psico-fisico per i nostri ragazzi, e dall’altro riesce a creare nuove sinergie tra diverse società sportive del territorio, riuscendo inoltre a promuovere non solo gli sport più noti, ma anche quelli cosiddetti ‘minori’”, sottolinea l’assessore allo Sport del Comune, Luca Busani.

Le attività di “Sport Aperti” toccheranno diversi punti del territorio fioranese: si parte sabato 14 febbraio con il basket, dalle 8.30 alle 12.30, nella palestra delle scuole medie Bursi a Spezzano. Partecipare non costa nulla, è sufficiente iscriversi.

Sabato 28 febbraio, sempre dalle 8.30 alle 12.30, i ragazzi potranno cimentarsi con il gioco delle bocce presso il bocciodromo di Spezzano; mente il 28 febbraio potranno sperimentare il taekwondo, arte marziale coreana e sport di contatto. Gli appuntamenti proseguiranno fino al 6 di giugno con altre discipline sportive: atletica leggera, calcio, pallavolo, pesca e lancio della ruzzola.

Ma “Sport Aperti” è per la Spezzanese e per il territorio un progetto più ampio e articolato: è un percorso educativo, partito con la psicomotricità nelle scuole dell’infanzia (Villa Rossi e Arcobaleno) e nelle scuole primarie fioranesi (Menotti, Guidotti e Ferrari), passando per il centro sportivo invernale di dicembre 2025, fino ad arrivare a quello estivo che partirà a giugno. E che dà spazio anche all’inclusività e solidarietà, con attività sportive dedicate e condivise con le associazioni che si occupano di demenze.

“Grazie al contributo della Regione – sottolineano gli organizzatori – abbiamo potuto trasformare le nostre idee in realtà, investendo con fiducia sul benessere dei nostri ragazzi e sul futuro della nostra comunità”.

Per informazioni e per iscriversi alle attività: gsspezzanese@gmail.com o al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYnuDkHxLhEYxSm_XCfHkD5Y0hJdy-2Vv8K5bS4RIzkmRQBA/viewform?usp=dialog.