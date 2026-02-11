Sabato 14/2 al Teatro Carani un omaggio a Lucio Dalla

Sabato 14 febbraio alle ore 20.45 al Teatro Carani di Sassuolo lo spettacolo “Ciao Lucio”.

“Ciao Lucio” è un viaggio musicale e teatrale nell’universo poetico di Lucio Dalla, un omaggio autentico e toccante alla sua arte e umanità. Ideato e interpretato da Valentino Aquilano, lo spettacolo fonde musica dal vivo, narrazione e teatralità per restituire al pubblico l’anima di uno dei più grandi cantautori italiani. Grazie a un’affinità vocale sorprendente, alla somiglianza fisica e a un ensemble di musicisti d’eccellenza, Aquilano rievoca l’energia e la magia delle esibizioni originali, attraversando brani simbolo come Anna e Marco, Futura, Caruso e Attenti al lupo. Più di un tributo, “Ciao Lucio” è un’esperienza emozionante, capace di far rivivere l’opera e lo spirito di un artista che ha segnato la storia della musica italiana.

Biglietti disponibili presso la biglietteria del Teatro Carani in Via Mazzini 28 o online su www.teatrocarani.it.

Orari: martedì 9:00–13:00 e 15:30-19:30, mercoledì 15:30-19:30, venerdì e sabato 9:00–13:00. Nei giorni di spettacolo apertura un‘ora prima dell‘evento.

Per info 05361878833.