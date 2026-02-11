Popolazione in crescita a Maranello

La popolazione di Maranello è in crescita. Secondo i dati elaborati dall’Ufficio Statistica del Comune, al 31 dicembre 2025 Maranello ha registrato 17.348 abitanti, di cui 8.698 donne e 8.650 uomini. Rispetto ai 17.272 abitanti registrati nel 2024 il segno è positivo: più 0,44 per cento, pari a 76 abitanti in più. Un trend in linea con i numeri degli ultimi due decenni, che a Maranello hanno visto un aumento dell’8,5 per cento degli abitanti tra il 2001 e il 2024.

Il numero complessivo di famiglie residenti è di 7.384 più 8 convivenze (7.392 in totale) con un numero medio di componenti per famiglia di 2,34. La zona più abitata rimane il centro con 9.550 abitanti, pari al 55 per cento del totale. Seguono Pozza con 3.700 abitanti (21,3), Gorzano con 1.955 abitanti (11,3), Torre Maina con 1.012 abitanti (5,8), San Venanzio con 825 abitanti (4,8), Torre Oche con 161 abitanti (0,9), Fogliano con 145 abitanti (0,8). Le fasce di età più rappresentate sono quelle comprese tra i 40 e i 69 anni, a conferma di una tendenza progressiva all’invecchiamento della popolazione che dal dato nazionale si riflette anche sul contesto locale. Un dato che si ritrova anche nel saldo naturale della popolazione: nel 2025 – sono numeri identici all’anno precedente – è stato di meno 46 individui, la differenza fra i 161 decessi e i 115 nuovi nati.

Positivo invece il saldo migratorio: la differenza fra immigrati ed emigrati ammonta a 122 individui, con 877 nuovi iscritti nelle liste anagrafiche (nati più immigrati) contro 801 cancellati (morti più emigrati). In calo gli stranieri: nel 2025 ammontavano a 1256 individui, il 7,24 per cento del totale della popolazione, con una diminuzione del 3,1 per cento (meno 42 persone) rispetto ai 1298 del 2024. Il flusso più consistente di immigrati proviene dall’Europa (612 persone), seguito dall’Africa (413), dall’Asia (165) e dall’America (66); il paese con il più alto tasso di immigrazione è il Marocco (16,87 per cento), seguito dalla Romania (14,49 per cento), dall’Albania (12,57 per cento) e dal Ghana (7,72 per cento). Infine, una curiosità: i nomi più scelti dai genitori per i nuovi nati nel 2025 sono stati Alessandro per i bambini e Sofia per le bambine.