Parole di pace: a Cavriago parte un percorso dedicato alla comunicazione non violenta

In attesa del Festival Europa, ritorna al Multiplo la Scuola di Pace di Monte Sole per un percorso partecipativo e laboratoriale dedicato alle parole e alla comunicazione nonviolenta.

Il percorso partecipativo si inserisce all’interno del progetto più grande legato al Festival Direzione Europa dedicato ai linguaggi e ha come obiettivo quello di coinvolgere la comunità educante – genitori, insegnanti, educatori, catechisti, allenatori – in quattro incontri dedicati al linguaggio della pace, della nonviolenza, della mediazione dei conflitti anche nei mezzi di comunicazione digitali.

Gli appuntamenti del percorso saranno sabato 14 febbraio, 14 marzo, 18 aprile e 16 maggio alle 10 al Multiplo di Cavriago.

Per informazioni e iscrizioni è necessario inviare una mail a:

multiplo@comune.cavriago.re.it oppure un messaggio WhatsApp al numero 3342156870 o telefonare al Multiplo al numero 0522 273466.

“Cavriago ha intessuto con la Fondazione “Scuola di Pace di Monte Sole” un sodalizio prezioso che ha lo scopo di promuovere iniziative di formazione ed educazione alla pace, alla trasformazione nonviolenta dei conflitti, al rispetto dei diritti umani, per la convivenza pacifica tra popoli e culture diverse.” Dichiara l’Assessora alla cultura Martina Zecchetti. “Vogliamo contribuire a fare crescere una società senza xenofobia, razzismo ed ogni altra violenza verso la persona umana ed il suo ambiente. Agiamo da anni in diverse direzioni coinvolgendo gli studenti e le studentesse, il mondo dell’associazionismo, i gruppi politici e la comunità educante. Abbiamo deciso come Comune di inserire questo percorso nell’ambito del Festival Direzione Europa, in linea con il ruolo fondamentale dell’Unione Europea nel prevenire i conflitti, costruire e preservare la pace e rafforzare la sicurezza e la stabilità internazionali.”