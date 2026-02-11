Meta Electronics (ex Metasystem), a 6 mesi dall’acquisto del Gruppo Certina proseguono le attività e gli impegni assunti dalla nuova proprietà

“Il percorso e gli impegni tracciati per l’uscita dalla crisi dell’azienda reggiana si stanno sviluppando nella direzione corretta. Elementi questi positivi per una realtà rilevante, sia per l’impatto occupazionale che per il settore di intervento, non solo per Reggio Emilia e l’Emilia-Romagna, ma anche per il Paese”.

Così l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, concludendo oggi a Bologna il Tavolo di monitoraggio dell’azienda di Reggio Emilia Meta Electronics (ex Metasystem) richiesto dalle organizzazioni sindacali. L’appuntamento arriva dopo l’acquisto, lo scorso anno, da parte del Gruppo Certina, con sede a Grünwald, in Baviera (Germania). Interessati complessivamente circa 600 lavoratori, di cui oltre 400 a Reggio Emilia.

“Un incontro necessario a sei mesi dall’avvio del nuovo corso dell’azienda- aggiunge Paglia- per fare il punto della situazione sulle attività messe a terra dopo la cessione. Ci rincontreremo nei prossimi mesi, prima della scadenza del contratto di solidarietà prevista per il prossimo 30 giugno”.

Al confronto convocato oggi dalla Regione, in viale Aldo Moro, hanno partecipato i rappresentanti dell’azienda, della Provincia e del Comune di Reggio Emilia, e le organizzazioni sindacali reggiane della Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil, i rappresentanti dei lavoratori delle Rsu e l’Agenzia regionale per il lavoro.