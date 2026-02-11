Il bolognese Daniele Gaiani vince la tappa cittadina del Campionato della Pasta Fatta a Mano 2026

È il bolognese Daniele Gaiani, fondatore della scuola di cucina “La Mia Bologna Cooking Class”, il vincitore della tappa di Bologna del Campionato della Pasta Fatta a Mano 2026, svoltasi il 10 febbraio negli spazi di Eataly Bologna, nel cuore del centro storico. Si aggiudica il primo posto con un grande classico della tradizione locale: una splendida tagliatella al ragù classico. Una giornata di gara che ha celebrato l’arte della pasta fresca artigianale in una delle capitali gastronomiche italiane.

«Gestisco una scuola di cucina tradizionale bolognese e amo trasmettere agli altri le emozioni che provo fin da quando ero bambino. Vincere nella mia città è una gioia immensa. Per me, bolognese da generazioni, conquistare la tappa di Bologna rappresenta una soddisfazione enorme. Non vedo l’ora di portare un’altra eccellenza in finale a Napoli. La tagliatella classica con cui ho vinto sa di amore e di casa: ha il sapore di mia madre e di mia nonna», dichiara il vincitore della tappa bolognese.

Dopo la tappa inaugurale di Torino, il Campionato ha fatto tappa in Emilia-Romagna, coinvolgendo professionisti provenienti da ristoranti, trattorie, laboratori artigianali, agriturismi, hotel e dal mondo della consulenza e della formazione gastronomica. I concorrenti si sono sfidati “a colpi di mattarello e impasti”, presentando piatti valutati secondo criteri quali qualità dell’impasto, gusto, presentazione ed equilibrio nutrizionale.

La Giuria di Qualità, composta dallo chef Nicola Annunziata del ristorante stellato I Portici e dai giornalisti Enzo Radunanza, Sabrina Camonchia e Livia Laurentino, ha premiato una proposta capace di coniugare tecnica, identità territoriale ed equilibrio gastronomico.

Oltre al vincitore Daniele Gaiani, completano il podio della tappa di Bologna:

Seconda classificata: Simona Spadafora, 51 anni, sfoglina, lavora presso il ristorante “Il Giardino” di Budrio (Bologna). Si è distinta con un piatto che unisce Calabria ed Emilia: ravioli burro e alici.

Terza classificata: Martina Macchiavelli, proprietaria di un negozio di gastronomia e pasta fresca “La salumeria di Bruna e Franco” a Bologna, che ha conquistato il podio con un classico tortellino in brodo della tradizione.

I tre concorrenti accederanno alla finalissima nazionale del Campionato della Pasta Fatta a Mano 2026, in programma il 12 giugno 2026 a Napoli, presso la Stazione Marittima, nell’ambito della quinta edizione del DMED – Salone della Dieta Mediterranea.

Nel corso della giornata è stato inoltre assegnato il Premio Speciale “Parmigiano Reggiano – Miglior formato della tradizione”, riconoscimento dedicato alla valorizzazione dei formati storici e identitari della pasta fresca. Il premio è stato conferito nuovamente a Daniele Gaiani, che ha saputo interpretare e rispettare i valori e i parametri di una tradizione inestimabile.

Il Campionato della Pasta Fatta a Mano è realizzato da BTL Prod. in coproduzione con il Consorzio Edamus, con l’obiettivo di promuovere la cultura gastronomica italiana e i valori della sostenibilità, della filiera corta e del recupero alimentare. Tra i partner ufficiali del tour figurano il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, Olio Ortuso, Molini Pizzuti, Zwilling e Ballarini, De Luca Attrezzature per la Ristorazione e Gruppo Noviello Spa.

Dopo Bologna, il tour proseguirà a Firenze, Milano e Roma, sempre con Eataly al fianco dei partecipanti, per poi fare tappa a Salerno (Pontecagnano Faiano) presso In Cibum e a Bari presso Ad Horeca, completando così il percorso lungo tutta la Penisola.

Il Campionato della Pasta Fatta a Mano non incorona soltanto un vincitore, ma continua a trasformare la pasta fresca in cultura viva, da condividere con il mondo.