I Carabinieri del NAS accertano irregolarità in una casa famiglia della Bassa Parmense

I carabinieri del NAS di Parma hanno recentemente effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso una casa famiglia situata nella Bassa Parmense, nell’ambito delle attività di controllo finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza delle persone ospitate nelle strutture socio-assistenziali.

Nel corso del controllo è emerso che la struttura risultava di fatto trasformata in una comunità alloggio, pur in assenza della preventiva autorizzazione al funzionamento prevista dalla normativa vigente. In particolare, al momento dell’ispezione erano presenti 10 ospiti, a fronte di una capienza massima autorizzata pari a 6 persone per la tipologia di struttura dichiarata.

Al legale rappresentante della casa famiglia è stata pertanto contestata una violazione amministrativa, che comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 3.333 euro.
I controlli dei NAS proseguiranno al fine di garantire il rispetto delle normative e la tutela delle fasce più fragili della popolazione.

















