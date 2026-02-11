mercoledì, 11 Febbraio 2026
Droga sequestrata a Casalgrande, le congratulazioni del Sindaco Daviddi

Così il Sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi in merito all’operazione dei carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Castelnovo Monti e dei colleghi della stazione di Casalgrande che ha portato al sequestro di oltre 29 kg di hashish e 2 etti di cocaina:

“A nome dell’intera comunità di Casalgrande, dell’Amministrazione comunale e mio personale, desidero esprimere le più sentite congratulazioni all’Arma dei Carabinieri e, in particolare, ai militari in servizio presso la Stazione di Casalgrande per l’importante operazione condotta nella serata di ieri, conclusasi con il sequestro di quasi 30 chilogrammi di sostanze stupefacenti, 7.000 euro in contanti e con l’arresto di una persona.

Un risultato di assoluto rilievo che conferma, ancora una volta, l’elevato livello di attenzione dedicato alla tutela della sicurezza delle nostre comunità e la presenza costante e qualificata delle Forze dell’Ordine sul territorio. Un presidio fondamentale, garantito quotidianamente con professionalità, competenza e senso dello Stato, sotto il coordinamento del Comandante della Stazione di Casalgrande, Maresciallo Riccardo Chiesi.

All’Arma dei Carabinieri di Reggio Emilia e ai militari operanti a Casalgrande rinnovo le più sincere e autentiche congratulazioni per l’eccellente lavoro svolto, a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini”.

















Redazione 1

