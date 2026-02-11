Domenica ai Musei civici di Reggio Emilia ritorna il “Darwin Day”

A oltre due secoli dalla nascita di Charles Darwin (1809–1882), musei e istituzioni scientifiche di tutto il mondo celebrano ogni anno il “Darwin Day”, la giornata internazionale dedicata al grande naturalista britannico che con la teoria dell’evoluzione per selezione naturale ha rivoluzionato la biologia e cambiato per sempre la nostra comprensione della vita sulla Terra.

Come da tradizione, anche quest’anno i Musei Civici di Reggio Emilia aderiscono all’iniziativa proponendo un pomeriggio speciale pensato per famiglie, bambini e ragazzi. Domenica 15 febbraio, dalle 15 alle 18.30, Palazzo dei Musei celebrerà il “Darwin Day” con laboratori, giochi, postazioni interattive e attività di osservazione che fanno della scienza e della divulgazione strumenti di scoperta.

L’iniziativa, curata dai Servizi Educativi dei Musei Civici, si sviluppa tra le collezioni naturalistiche con l’obiettivo di avvicinare il pubblico ai principi fondamentali della teoria darwiniana. Il percorso ripercorrerà alcuni degli episodi più significativi della vita del grande naturalista, a partire dal suo straordinario viaggio a bordo del brigantino HMS Beagle: partito nel 1831 per una spedizione scientifica destinata a durare cinque anni, Darwin esplorò Sud America, isole oceaniche e altri territori, raccogliendo e documentando con rigore osservazioni su geologia, flora, fauna e popolazioni incontrate. Proprio dall’analisi comparata di queste osservazioni nacque, nel 1859, “L’origine delle specie”, l’opera che pose le basi della moderna biologia evoluzionistica, introducendo il concetto di selezione naturale e l’idea di una discendenza comune tra le specie viventi. Un messaggio che continua ancora oggi a parlare di interconnessione, cambiamento e responsabilità condivisa.

L’edizione 2026 del “Darwin Day” anticipa inoltre “M’illumino di Meno”, la XXII Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili (16 febbraio), quest’anno dedicata proprio alla scienza. In questo contesto, le attività proposte metteranno in relazione l’evoluzione e la sostenibilità, esplorando il tema del consumo energetico nel mondo animale: dal letargo come strategia di risparmio all’isolamento termico naturale, fino all’uso dell’elettricità per difendersi o cacciare. Gli animali custoditi nelle sale espositive del Museo usciranno simbolicamente dalle vetrine per raccontare storie di adattamento, trasformazione e biodiversità.

Non mancheranno le “sfide evolutive”, occasioni per mettere alla prova conoscenze e abilità confrontandosi con le sorprendenti capacità degli animali, e un’attività di ricerca tra le collezioni del Museo dedicata alle tappe del viaggio di Darwin intorno al mondo.

Tutte le attività sono gratuite e non è richiesta la prenotazione.

Per informazioni: www.musei.re.it; tel. 0522.456816 (risposta in orario di apertura di Palazzo dei Musei).