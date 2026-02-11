mercoledì, 11 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeModenaDa Finale Emilia al Policlinico di Modena con un carico di doni...





Da Finale Emilia al Policlinico di Modena con un carico di doni a favore della Pediatria

ModenaSanità
Tempo di lettura 1 min.

Accolta in reparto la delegazione dell’Associazione Volontari Tuttinsieme che ha portato materiale ludico e didattico per i piccoli degenti

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

L’Associazione Volontari Tuttinsieme ODV di Finale Emilia ha fatto dono, per il secondo anno consecutivo, di materiale ludico e didattico al reparto di Pediatria del Policlinico di Modena.

La delegazione dell’Associazione, fondata nel 1985 come “Pro Handicappati” e da sempre impegnata nel sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie, è stata accolta dalla professoressa Barbara Predieri, direttrice del reparto di Pediatria, dal dottor Giovanni Palazzi per l’Oncoematologia Pediatrica e da Maria Chiara Mori della Scuola Ospedaliera “Giacomo Grossi – IC6 di Modena”, a cui andranno materialmente i doni, oltre che allo Spazio Incontro, servizio educativo del Comune di Modena. La delegazione arrivata da Finale Emilia era guidata dal vicesindaco Michele Gulinelli e dalla responsabile dell’associazione Sandra Golinelli.

L’Associazione Volontari Tuttinsieme ODV supporta da sempre le persone con disabilità attraverso iniziative di inclusione e raccolta fondi. Le risorse ottenute grazie agli eventi organizzati, come la festa “Tuttinsieme”, vengono interamente destinate a progetti solidali, tra cui l’acquisto di attrezzature, il finanziamento di terapie e la donazione di materiali utili alle scuole e alle famiglie in difficoltà.

Il vicesindaco di Finale Emilia, Michele Gulinelli, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «Anche quest’anno, come lo scorso, accompagniamo la nostra associazione Tuttinsieme per consegnare questi doni ai bambini ricoverati. L’obiettivo è portare loro un momento di gioia e aiutarli a vivere con maggiore serenità il tempo trascorso in ospedale. Desidero rivolgere un ringraziamento a tutto il personale del reparto per il lavoro e la cura che dedica ai piccoli pazienti, così come alla nostra associazione, che ogni anno si impegna per realizzare gesti concreti di solidarietà a favore dei più piccoli».

Soddisfazione è stata espressa anche dalla responsabile dell’associazione, Sandra Golinelli: «È il secondo anno che veniamo al Policlinico di Modena per portare doni ai bambini ricoverati. La nostra associazione è impegnata nel sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie, organizza momenti di festa e convivialità, che chiamiamo “feste mangerecce”, durante le quali cuciniamo, facciamo musica e ballo per raccogliere fondi. Le risorse raccolte vengono destinate a iniziative solidali come questa, che portiamo avanti con grande entusiasmo».

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.