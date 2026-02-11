Da Finale Emilia al Policlinico di Modena con un carico di doni a favore della Pediatria

L’Associazione Volontari Tuttinsieme ODV di Finale Emilia ha fatto dono, per il secondo anno consecutivo, di materiale ludico e didattico al reparto di Pediatria del Policlinico di Modena.

La delegazione dell’Associazione, fondata nel 1985 come “Pro Handicappati” e da sempre impegnata nel sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie, è stata accolta dalla professoressa Barbara Predieri, direttrice del reparto di Pediatria, dal dottor Giovanni Palazzi per l’Oncoematologia Pediatrica e da Maria Chiara Mori della Scuola Ospedaliera “Giacomo Grossi – IC6 di Modena”, a cui andranno materialmente i doni, oltre che allo Spazio Incontro, servizio educativo del Comune di Modena. La delegazione arrivata da Finale Emilia era guidata dal vicesindaco Michele Gulinelli e dalla responsabile dell’associazione Sandra Golinelli.

L’Associazione Volontari Tuttinsieme ODV supporta da sempre le persone con disabilità attraverso iniziative di inclusione e raccolta fondi. Le risorse ottenute grazie agli eventi organizzati, come la festa “Tuttinsieme”, vengono interamente destinate a progetti solidali, tra cui l’acquisto di attrezzature, il finanziamento di terapie e la donazione di materiali utili alle scuole e alle famiglie in difficoltà.

Il vicesindaco di Finale Emilia, Michele Gulinelli, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «Anche quest’anno, come lo scorso, accompagniamo la nostra associazione Tuttinsieme per consegnare questi doni ai bambini ricoverati. L’obiettivo è portare loro un momento di gioia e aiutarli a vivere con maggiore serenità il tempo trascorso in ospedale. Desidero rivolgere un ringraziamento a tutto il personale del reparto per il lavoro e la cura che dedica ai piccoli pazienti, così come alla nostra associazione, che ogni anno si impegna per realizzare gesti concreti di solidarietà a favore dei più piccoli».

Soddisfazione è stata espressa anche dalla responsabile dell’associazione, Sandra Golinelli: «È il secondo anno che veniamo al Policlinico di Modena per portare doni ai bambini ricoverati. La nostra associazione è impegnata nel sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie, organizza momenti di festa e convivialità, che chiamiamo “feste mangerecce”, durante le quali cuciniamo, facciamo musica e ballo per raccogliere fondi. Le risorse raccolte vengono destinate a iniziative solidali come questa, che portiamo avanti con grande entusiasmo».