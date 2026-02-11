Confcommercio Reggio Emilia: costituito il Gruppo Terziario Donna provinciale

Martedì 10 febbraio, presso la sede provinciale di Viale Timavo, è stato costituito il Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Reggio Emilia, l’organismo di rappresentanza dedicato alle donne del terziario di mercato – imprenditrici, lavoratrici autonome e professioniste – attive nei settori del commercio, del turismo e dei servizi.

Il Consiglio Direttivo del Gruppo risulta, così, composto da Elisa Azzolini, presidente, Marzia Carai (libera professionista nel settore comunicazione e marketing), Francesca Lombardini (albergatrice), Donatella Lucera (agente di commercio), Giorgia Mantovani (imprenditrice turistica), Alberta Munari (agente di commercio), Silvia Pighetti (insegnante, psicologa e consulente letteraria) e Caterina Reverberi (titolare di un locale da ballo).

Il Gruppo Terziario Donna rappresenta l’espressione organizzata delle imprenditrici associate a Confcommercio e concorre allo sviluppo delle imprese e delle attività professionali nel sistema economico provinciale. Tra i suoi obiettivi figurano la promozione della formazione imprenditoriale, il rafforzamento dello spirito associativo anche attraverso programmi di formazione politico-sindacale, l’organizzazione di ricerche, studi e momenti di confronto su temi economici e sociali, nonché l’impegno a favorire l’equilibrio di genere e la piena realizzazione della parità tra donne e uomini.

«Sono onorata di assumere la presidenza del Terziario Donna di Confcommercio Reggio Emilia -dichiara Elisa Azzolini-. Questo incarico rappresenta per me una grande responsabilità e un’opportunità per valorizzare il talento, l’impegno e la capacità imprenditoriale delle donne, promuovendo crescita, inclusione e sviluppo per tutto il sistema del terziario. Lavorerò per rafforzare il legame col territorio e sostenere politiche di conciliazione tra vita professionale e personale, affinché sempre più donne possano esprimere pienamente il proprio potenziale».

Elisa Azzolini è professionista e imprenditrice nel settore eventi, presidente provinciale Fipe – Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Confcommercio, componente del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di commercio dell’Emilia e del Co.A.Ge – Coordinamento delle Associazioni di Genere di Reggio Emilia.

«Sono a vostra disposizione e mi fa molto piacere che si sia creata questa opportunità per le donne imprenditrici -commenta la presidente provinciale di Confcommercio Reggio Emilia, Monica Soncini-. Nonostante i progressi compiuti sul piano dell’emancipazione, nella gestione delle situazioni extralavorative il carico ricade ancora prevalentemente sulle donne. È inoltre necessario aprire una riflessione sul fatto che strumenti come la “Legge 104” riguardino il lavoro dipendente ma non imprenditrici, imprenditori, professioniste e professionisti».

Con la nascita del Gruppo Terziario Donna, Confcommercio Reggio Emilia rafforza il proprio impegno nel promuovere una rappresentanza inclusiva e una partecipazione attiva delle imprese femminili allo sviluppo economico e sociale del territorio.