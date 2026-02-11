mercoledì, 11 Febbraio 2026
Cina, nell'isola di Hainan boom di acquisti nei nuovi negozi duty free

Top news by Italpress
Cina, nell’isola di Hainan boom di acquisti nei nuovi negozi duty free

HAIKOU (CINA)(XINHUA/ITALPRESS) – Nella città di Haikou, nella provincia cinese di Hainan, l’apertura di una serie di negozi duty free ha favorito un vero e proprio boom di acquisti.
A ogni residente è concessa una quota annuale di shopping duty-free pari a 10.000 yuan (circa 1.437 dollari USA), senza limite sul numero di acquisti. Una politica che copre beni di prima necessità, inclusi alimenti e bevande, prodotti chimici per uso quotidiano, articoli per la casa e forniture materno-infantili.
– foto Xinhua –

(ITALPRESS).

















Red IP

