Carnevale in centro storico a Reggio Emilia, martedì grasso con la parata di Cenerentola

Gran finale di Carnevale a Reggio Emilia, martedì grasso, per festeggiare la chiusura della festa più pazza dell’anno. Martedì 17 febbraio, ultimo giorno di Carnevale, il centro storico ospiterà uno spettacolo itinerante dedicato a Cenerentola, una produzione di teatro di strada che trasformerà il cuore della città in un palcoscenico a cielo aperto.

L’appuntamento è alle ore 16.30, con partenza della parata fiabesca da piazza Prampolini. La parata si svilupperà lungo le vie del centro storico, seguendo un percorso urbano che unisce spettacolo, musica e momenti di interazione con il pubblico.

Protagonista assoluta sarà la Carrozza di Cenerentola, un elemento scenografico luminoso e musicale, accompagnato da melodie suggestive ed effetti di grande impatto. A guidare il corteo ci saranno i personaggi iconici della fiaba: Cenerentola, l’elegante Cocchiere e la Matrigna, che animeranno il percorso con sketch e coinvolgimento diretto degli spettatori. Durante la parata, inoltre, Cenerentola distribuirà ai bambini dolcetti di Carnevale, per rendere l’esperienza ancora più festosa e memorabile.

Lo spettacolo ha una durata indicativa di circa 1 ora e 30 minuti ed è pensato per un pubblico di tutte le età.

In caso di maltempo, l’evento sarà recuperato domenica 22 febbraio.