Appennino reggiano: al via il progetto “Famiglie Accoglienti” per una vicinanza solidale

Il Centro per le Famiglie dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano ha attivato il progetto Famiglie Accoglienti, un’iniziativa che promuove la vicinanza solidale come forma semplice e concreta di sostegno a nuclei familiari e persone che stanno attraversando un momento di difficoltà.

Non si tratta di affido né di interventi complessi, ma di piccoli gesti quotidiani capaci di fare la differenza: trascorrere un pomeriggio insieme, offrire un accompagnamento, garantire una presenza amica o uno spazio di ascolto. Un aiuto leggero, ma prezioso, fondato sulla relazione e sulla condivisione. Il progetto è aperto a famiglie, coppie e anche singole persone che desiderano mettere a disposizione tempo, attenzione e disponibilità, anche in misura limitata, contribuendo così a rafforzare la rete di solidarietà sul territorio.

Per presentare l’iniziativa e rispondere alle domande degli interessati è in programma una serata informativa online martedì 25 febbraio alle ore 20.30.

Per partecipare o ricevere informazioni sul progetto è possibile scrivere a centrofamiglie@unioneappennino.re.it.