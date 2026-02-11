mercoledì, 11 Febbraio 2026
Appennino reggiano: al via il progetto “Famiglie Accoglienti” per una vicinanza solidale

Appennino ReggianoSociale
Tempo di lettura Less than 1 min.
Il Centro per le Famiglie dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano ha attivato il progetto Famiglie Accoglienti, un’iniziativa che promuove la vicinanza solidale come forma semplice e concreta di sostegno a nuclei familiari e persone che stanno attraversando un momento di difficoltà.

Non si tratta di affido né di interventi complessi, ma di piccoli gesti quotidiani capaci di fare la differenza: trascorrere un pomeriggio insieme, offrire un accompagnamento, garantire una presenza amica o uno spazio di ascolto. Un aiuto leggero, ma prezioso, fondato sulla relazione e sulla condivisione. Il progetto è aperto a famiglie, coppie e anche singole persone che desiderano mettere a disposizione tempo, attenzione e disponibilità, anche in misura limitata, contribuendo così a rafforzare la rete di solidarietà sul territorio.

Per presentare l’iniziativa e rispondere alle domande degli interessati è in programma una serata informativa online martedì 25 febbraio alle ore 20.30.
Per partecipare o ricevere informazioni sul progetto è possibile scrivere a centrofamiglie@unioneappennino.re.it.

















Redazione 1

