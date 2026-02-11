A Reggio Emilia 18enne finisce in carcere per aver violato gli arresti domiciliari

Nella serata di lunedì 9 febbraio, personale della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia, impiegato nei consueti servizi straordinari di controllo del territorio, raggiungevano l’abitazione di un 18enne reggiano, ristretto in regime di detenzione domiciliare.

Il motivo dell’intervento si basava sul fatto che il giovane, la settimana precedente, durante alcuni controlli specifici finalizzati a verificare il rispetto della misura cui è sottoposto, non era stato rintracciato, senza alcuna valida giustificazione o autorizzazione, all’interno della propria abitazione e quindi subito deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di evasione.

In virtù di ciò ed in considerazione della immediata segnalazione effettuata dagli agenti della Polizia di Stato, nei confronti del 18enne il Tribunale di Reggio Emilia ha emesso un’apposita ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, con quella della custodia in carcere.

Sulla base di tutto ciò, il giovane è stato immediatamente rintracciato, tratto in arresto e, al termine di tutti gli accertamenti del caso, accompagnato presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia in esecuzione del predetto provvedimento.