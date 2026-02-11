A Guastalla un seminario sull’Amministratore di Sostegno

Fare chiarezza su uno strumento fondamentale di protezione giuridica, fornendo risposte concrete a famiglie, operatori e cittadini. Con questo obiettivo il l’AUSL di Reggio Emilia-Distretto di Guastalla, con il patrocinio e la collaborazione dell’Unione Bassa Reggiana, CSV Emilia e progetto Non+Soli, promuove un seminario informativo gratuito dedicato alla figura dell’Amministratore di Sostegno (AdS), che si terrà domani, giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 10:00, presso la Sala Hospice dell’Ospedale di Guastalla (1° piano).

L’incontro, dal titolo “Amministratore di Sostegno: tutela, intervento e coordinamento sociogiuridico”, nasce dalla necessità di orientare i caregiver e i professionisti del settore socio-sanitario all’interno di un percorso spesso percepito come complesso, ma essenziale per garantire la dignità e i diritti delle persone in condizioni di fragilità, fornendo strumenti pratici e contatti utili per attivare questa misura di protezione.

IL PROGRAMMA E I RELATORI

Il seminario toccherà i punti nevralgici della materia, dalla definizione giuridica dell’Amministratore di Sostegno al coinvolgimento attivo dei caregiver, concludendosi con un confronto su casi pratici e una sessione di domande e risposte per risolvere i dubbi dei presenti. In particolare, offrirà una panoramica completa sulla misura di tutela, analizzando non solo gli aspetti legali e il ruolo del Tribunale, ma anche l’integrazione tra i servizi sociali e sanitari. Un focus particolare sarà dedicato al progetto “Non+Soli”, la rete territoriale nata per sostenere i cittadini nell’espletamento delle pratiche e nel supporto quotidiano agli amministratori volontari.

L’incontro, della durata di tre ore (10:00 – 13:00), sarà aperto dai saluti istituzionali di:

• Roberta Riccò, Direttrice del Distretto di Guastalla;

• Anna Avanzi, Responsabile UDP;

• Anna Muraca, Responsabile Assistenza Anziani.

A seguire, il cuore tecnico del seminario vedrà gli interventi di esperti del settore:

• Anna Ganapini, Coordinatrice Non+Soli di CSV Emilia;

• Mario Dallasta, Referente dello sportello Non+Soli di Guastalla;

• Rossana Taffurelli, volontaria esperta dello sportello locale.

L’iniziativa rappresenta un tassello importante nel welfare del distretto, confermando l’impegno delle istituzioni locali nel non lasciare sole le famiglie davanti alle sfide della non autosufficienza e della disabilità.