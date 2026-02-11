giovedì, 12 Febbraio 2026
26 candelotti di esplosivo custoditi sotto il letto: minorenne arrestato in provincia di Bologna

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Casalecchio di Reno, hanno arrestato un minorenne di origini egiziane, domiciliato nel territorio bolognese, ritenuto responsabile del reato di detenzione illegale di esplosivi. L’arresto è scaturito da una perquisizione domiciliare delegata dall’Autorità Giudiziaria, eseguita nell’ambito di un’attività investigativa avviata a seguito di una rapina e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nel corso delle operazioni, i militari hanno rinvenuto all’interno dell’abitazione del giovane, un ordigno artigianale costituito da 26 candelotti legati tra loro con nastro adesivo, occultato in una valigia collocata sotto il letto della sua camera. Considerata l’elevata potenzialità offensiva del materiale esplosivo, è stato richiesto l’intervento degli artificieri per le necessarie operazioni di messa in sicurezza. Il materiale esplosivo rinvenuto è stato sottoposto a sequestro dai Carabinieri.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, il minorenne arrestato dai Carabinieri è stato accompagnato in una struttura della giustizia minorile, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del minorenne, la misura cautelare della custodia in un Istituto Penale per i Minorenni (IPM).

















