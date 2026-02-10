Venerdì a Vignola si inaugura una panchina rossa presso la stazione autocorriere

A Vignola prosegue la tradizione di inaugurare una panchina rossa, simbolo di lotta alla violenza contro le donne, nei giorni di San Valentino. Venerdì 13 febbraio è in programma il taglio del nastro della nuova panchina rossa installata nei pressi della stazione delle autocorriere, in via Montanara. L’appuntamento è per le ore 10.00, alla presenza della vice-sindaca e assessora alle Pari opportunità Anna Paragliola. La panchina, di proprietà comunale, è stata recuperata dai volontari dell’associazione La Trottola in collaborazione con gli studenti dell’Istituto Paradisi. La cerimonia si inserisce nel calendario di iniziative organizzate in occasione della campagna internazionale contro la violenza sulle donne Onebillionrising.

“Come Amministrazione di Vignola – conferma Anna Paragliola – fin dal nostro insediamento, abbiamo deciso che, ogni anno, a San Valentino, avremmo inaugurato una panchina rossa, per disseminare la città di segni e simboli permanenti del nostro impegno per l’uguaglianza di genere e la lotta contro ogni discriminazione. Nel 2021, con il contributo di Coop Alleanza, abbiamo inaugurato la panchina in Corso Italia. Nel 2022, grazie all’impegno dell’associazione, la nuova panchina è stata collocata a servizio della sede della Pubblica Assistenza. Nel 2023, in collaborazione con tutti i Comuni, abbiamo inaugurato una nuova panchina all’esterno della sede dell’Unione Terre di Castelli, in piazzetta Giovanni Migliori. Nel 2024, una panchina rossa è stata installata nell’area cortiliva delle medie Muratori. Nel 2025, al Parco Europa, in collaborazione con i ragazzi del Centro giovani, che ha sede proprio nell’area verde. E quest’anno, un altro luogo molto frequentato dai ragazzi, la stazione delle corriere, a fianco, tra l’altro, della fontanella installata grazie al progetto “Acqua in bocca” che i ragazzi del Levi avevano presentato nell’ambito del Bilancio partecipativo”.

Nel pomeriggio di sabato 14 febbraio, poi, è in programma l’ormai tradizionale flash mob organizzato nell’ambito del calendario di Onebillionrising. Ritrovo dei partecipanti, alle 13.30, a Savignano, presso la sede dell’associazione Iostoconvoi, e alle ore 14.00, presso il parco del Centro nuoto di Vignola, per poi incamminarsi, lungo il Percorso Sole, fino al parco fluviale di Marano dove si terrà il flash mob sulle note di “Break the chain”.