Società Agricola Cooperativa sostiene il MIRE con una donazione di 4.000 euro a Curare Onlus

Dal mondo agricolo arriva un aiuto concreto per la salute dei più piccoli grazie ad ASIPO – Associazione Interprovinciale Produttori Ortofrutticoli – Società Agricola Cooperativa che ha donato 4.000 euro al MIRE – Maternità Infanzia Reggio Emilia, il nuovo ospedale che sta sorgendo nell’area dell’Arcispedale Santa Maria Nuova.

ASIPO è da oltre 50 anni punto di riferimento nella coltivazione del pomodoro da industria.

La società, con sede a Parma, riunisce oltre 350 aziende del nord Italia promuovendo un’agricoltura sostenibile, attenta all’ambiente, alla qualità dei prodotti e alle persone: un impegno che va oltre i campi e si traduce anche in responsabilità verso il territorio.

«Crediamo sia importante restituire valore alle comunità in cui operiamo e sostenere chi ogni giorno si prende cura della salute», sottolineano il presidente Pier Luigi Arata e il direttore Michele Bertoli, evidenziando come la donazione al MIRE rappresenti un gesto coerente con i valori della cooperativa.

A ricevere simbolicamente l’assegno è stata Deanna Ferretti, presidente dell’associazione CuraRE “Questo contributo sarà destinato a sostenere la Pediatria, il primo reparto a trasferirsi nel MIRE, nello specifico per attrezzare le nuove stanze di Neuropsichiatria infantile. Ci dà forza e fiducia sapere che il territorio, anche attraverso realtà produttive come ASIPO, sceglie di sostenere l’ospedale”.

“A nome dei professionisti esprimo sincera gratitudine per la generosa donazione a favore della Pediatria – dichiara il dott. Giancarlo Gargano, Direttore del Dipartimento Materno-Infantile “Il contributo rappresenta un sostegno concreto alla qualità dell’assistenza rivolta ai bambini e alle loro famiglie, oltre a testimoniare una significativa vicinanza al lavoro quotidiano delle equipe dei reparti”.

Con un gesto semplice, ma carico di significato, ASIPO conferma il proprio impegno nel sostenere il territorio, coniugando concretamente sostenibilità ambientale e responsabilità sociale.

In foto, da sinistra: dott. Alessandro De Fanti – Direttore di Struttura Complessa Pediatria, dr.ssa Monica Miari – Responsabile Professioni sanitarie Dip.to Materno Infantile, Deanna Ferretti – Presidente Associazione CuraRE, dott. Giancarlo Gargano – Direttore del Dipartimento Materno infantile e della Struttura di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale