Sassuolo si candida ad entrare nel network delle Città Creative Unesco per la musica

Ai nastri di partenza una sfida ambiziosa ed al tempo stesso prestigiosa: Sassuolo si avvia a presentare la propria candidatura per entrare nel network delle Città Creative UNESCO per la Musica. Un progetto di ampio respiro, promosso dal Comune di Sassuolo in stretta collaborazione con DHMoRe (il Centro Interdipartimentale di Ricerca sulle Digital Humanities di UniMoRe), che mira a valorizzare la ricca tradizione e il fermento musicale del nostro territorio, proiettandolo su un palcoscenico internazionale.

“Diventare Città Creativa UNESCO – afferma l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Federico Ferrari – è un traguardo ambizioso che ha bisogno dell’energia, della passione e della competenza di tutte le realtà musicali del nostro territorio. Vogliamo costruire questo dossier di candidatura insieme a tutti coloro che fanno musica a Sassuolo, partendo dal basso, per raccontare al mondo l’identità di una città che ha dato i natali a Caterina Caselli, Pierangelo Bertoli, Nek, che in Gaber ha un cittadino onorario e che Pavarotti sentiva come casa”.

Per dare avvio ufficiale a questo percorso partecipativo, il primo incontro si terrà giovedì 12 febbraio alle ore 18, presso il secondo piano della nuovissima Biblioteca Cionini (Via Rocca 19, Sassuolo); un appuntamento di presentazione ed in cui dare avvio al piano operativo.

All’evento parteciperà anche la Music Commission della Regione Emilia-Romagna, a testimonianza della rilevanza sovracomunale del progetto. Sarà l’occasione per illustrare le linee guida della candidatura, ma soprattutto per raccogliere idee, spunti e suggestioni direttamente dai protagonisti della scena locale.

L’invito è aperto a chiunque viva la musica, per professione o per passione. In particolare, sono chiamati a partecipare: musicisti, band e solisti di ogni genere; associazioni musicali e corali; associazioni di danza; scuole di musica e istituti formativi; organizzatori di eventi, festival e rassegne; istituzioni culturali, musicologi, appassionati e curiosi.