Rapina alla filiale di Gattatico del Banco BPM

Nella tarda mattinata di oggi, 10 febbraio, è stata consumata una rapina presso la filiale del Banco BPM di Piazza Cervi a Praticello.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri della Compagnia di Guastalla, due individui con il volto travisato hanno fatto irruzione nei locali della banca intorno alle ore 12:00. Sotto minaccia verbale, i malviventi hanno inizialmente radunato dipendenti e clienti presenti in una stanza, in attesa dell’apertura temporizzata della cassaforte. L’azione criminale ha subito un’improvvisa variazione quando un addetto al trasporto valori, entrato nell’istituto per un deposito programmato si è trovato di fronte ai rapinatori.

I due, desistendo dall’attesa dell’apertura della cassaforte, hanno deciso di impossessarsi immediatamente del sacco del deposito, contenente denaro ammontante a varie decine di migliaia di euro, in corso di esatta quantificazione, per poi dileguarsi. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte ha riportato conseguenze fisiche.

Sulla vicenda sono in corso le indagini a cura dei Carabinieri.