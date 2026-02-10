Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 11 febbraio 2026

Cielo molto nuvoloso con deboli precipitazioni sparse, in spostamento da ovest verso est durante la mattina. Dal pomeriggio è attesa una progressiva attenuazione della nuvolosità a partire dal settore occidentale, con schiarite in serata.

Temperature minime senza variazioni significative, comprese tra 6 e 8 gradi. Massime in lieve aumento, con valori attorno a 10/11 gradi sul settore centro-occidentale e 12/13 gradi sulla Romagna. Venti nella prima parte della giornata moderati sud-occidentali sui rilievi, con temporanei rinforzi e raffiche forti sul settore romagnolo; deboli meridionali lungo la costa e settentrionali nelle zone interne di pianura. Dal pomeriggio venti deboli in prevalenza nord-occidentali. Mare poco mosso.

(Arpae)