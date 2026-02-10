Nasce il Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Reggio Emilia

Confcommercio Reggio Emilia avvia ufficialmente il percorso per la costituzione del Gruppo Giovani Imprenditori, un nuovo spazio di confronto, rappresentanza e progettualità dedicato alle imprenditrici e gli imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi under 42 della provincia reggiana.

L’appuntamento è per mercoledì 11 febbraio alle ore 20.00, presso la sede provinciale di Confcommercio Reggio Emilia in Viale Timavo 43, dove si terrà l’incontro aperto a tutte le giovani imprenditrici e i giovani imprenditori interessati a contribuire alla nascita del Gruppo.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare l’imprenditoria giovanile del territorio, creando una rete capace di condividere idee, esigenze e proposte concrete per affrontare le sfide che oggi caratterizzano il terziario di mercato.

«Vogliamo dare voce a un tessuto imprenditoriale giovane, dinamico e fondamentale per l’economia della nostra provincia – dichiara Mauro Pellegrini, direttore provinciale di Confcommercio Reggio Emilia-. Il Gruppo Giovani Imprenditori nasce per approfondire e gestire insieme le trasformazioni del settore, con un’attenzione particolare ai fenomeni di desertificazione commerciale, e per portare all’interno dell’associazione istanze innovative, efficaci e costruttive».

La partecipazione all’incontro è libera e rappresenta il primo passo per contribuire attivamente alla costruzione di un organismo che intende diventare un punto di riferimento per le nuove generazioni di imprenditori reggiani.