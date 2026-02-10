martedì, 10 Febbraio 2026
Nasce il Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Reggio Emilia

Mauro Pellegrini, direttore provinciale Confcommercio

Confcommercio Reggio Emilia avvia ufficialmente il percorso per la costituzione del Gruppo Giovani Imprenditori, un nuovo spazio di confronto, rappresentanza e progettualità dedicato alle imprenditrici e gli imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi under 42 della provincia reggiana.

L’appuntamento è per mercoledì 11 febbraio alle ore 20.00, presso la sede provinciale di Confcommercio Reggio Emilia in Viale Timavo 43, dove si terrà l’incontro aperto a tutte le giovani imprenditrici e i giovani imprenditori interessati a contribuire alla nascita del Gruppo.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare l’imprenditoria giovanile del territorio, creando una rete capace di condividere idee, esigenze e proposte concrete per affrontare le sfide che oggi caratterizzano il terziario di mercato.

«Vogliamo dare voce a un tessuto imprenditoriale giovane, dinamico e fondamentale per l’economia della nostra provincia – dichiara Mauro Pellegrini, direttore provinciale di Confcommercio Reggio Emilia-. Il Gruppo Giovani Imprenditori nasce per approfondire e gestire insieme le trasformazioni del settore, con un’attenzione particolare ai fenomeni di desertificazione commerciale, e per portare all’interno dell’associazione istanze innovative, efficaci e costruttive».

