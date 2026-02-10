martedì, 10 Febbraio 2026
Mercoledì a Finale incontro pubblico sul Fascicolo Sanitario Elettronico

Bassa modeneseFinale EmiliaSanità
Tempo di lettura Less than 1 min.
Mercoledì 11 febbraio 2026, alle ore 14.30, presso la Biblioteca di Finale Emilia (MO), si terrà un incontro informativo dedicato al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), lo strumento digitale che consente ai cittadini di consultare e gestire online la propria documentazione sanitaria.

L’incontro è rivolto a tutta la cittadinanza e ha l’obiettivo di spiegare in modo semplice e chiaro che cos’è il Fascicolo Sanitario Elettronico, a cosa serve, quando e come utilizzarlo, favorendo un uso consapevole dei servizi digitali in ambito sanitario.

La presentazione sarà a cura del personale dell’Azienda USL di Modena, che illustrerà le principali funzionalità del FSE e risponderà alle domande dei partecipanti.

L’iniziativa si inserisce nelle azioni di promozione della cittadinanza digitale e dell’accesso facilitato ai servizi sanitari nell’ambito dei progetti sostenuti dalla Regione Emilia-Romagna e dal PNRR.

 

















