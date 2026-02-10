martedì, 10 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeAmbienteIntervento straordinario di pulizia sul Rio Cerca





Intervento straordinario di pulizia sul Rio Cerca

AmbienteCasinalboFormigine
Tempo di lettura 1 min.

Ecovolontari al lavoro per rimuovere teli di plastica che ostruivano il deflusso delle acque

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Questa mattina si è svolto un importante intervento di pulizia lungo il Rio Cerca, nel tratto adiacente al ponte della pista ciclabile che collega Formigine a Casinalbo. L’operazione è stata fatta per rimuovere dei macro-residui plastici (grandi teli di copertura deteriorati con ogni probabilità abbandonati da attività industriali) che, depositatisi sul letto del torrente, creavano una pericolosa barriera al regolare deflusso delle acque.

All’intervento hanno partecipato attivamente un gruppo di volontari, l’Assessora all’Ambiente Giorgia Lombardo, che ha preso parte alle operazioni di recupero, e la responsabile dell’Ufficio Ambiente del Comune, Antonella Sterni.

Il gruppo ha provveduto a estrarre manualmente i pesanti teli dal greto del torrente, trascinandoli fino all’ingresso della pista ciclabile. Qui i materiali sono stati stoccati temporaneamente in attesa del ritiro da parte di Hera, già allertata per lo smaltimento corretto dei rifiuti recuperati.

L’azione odierna anticipa un ulteriore intervento programmato dalla Regione Emilia-Romagna, che nei prossimi mesi si occuperà del secondo stralcio di manutenzione ordinaria del tratto con la rimozione dei rami secchi e della vegetazione infestante che ostacola il corso del fiume.

“Quello di oggi – commenta l’Assessora Lombardo – è un esempio virtuoso di cittadinanza attiva e amore per il proprio territorio. Questi fogli di plastica rappresentavano un vero e proprio tappo per il Rio Cerca; rimuoverli tempestivamente significa prevenire potenziali criticità. Ringrazio di cuore i volontari per la fatica e la dedizione. Colgo l’occasione per ricordare che è ufficialmente ripartito il programma di plogging: il prossimo appuntamento è fissato per sabato 21 febbraio, con una nuova giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti e alla distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata”.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.