Intervento straordinario di pulizia sul Rio Cerca

Questa mattina si è svolto un importante intervento di pulizia lungo il Rio Cerca, nel tratto adiacente al ponte della pista ciclabile che collega Formigine a Casinalbo. L’operazione è stata fatta per rimuovere dei macro-residui plastici (grandi teli di copertura deteriorati con ogni probabilità abbandonati da attività industriali) che, depositatisi sul letto del torrente, creavano una pericolosa barriera al regolare deflusso delle acque.

All’intervento hanno partecipato attivamente un gruppo di volontari, l’Assessora all’Ambiente Giorgia Lombardo, che ha preso parte alle operazioni di recupero, e la responsabile dell’Ufficio Ambiente del Comune, Antonella Sterni.

Il gruppo ha provveduto a estrarre manualmente i pesanti teli dal greto del torrente, trascinandoli fino all’ingresso della pista ciclabile. Qui i materiali sono stati stoccati temporaneamente in attesa del ritiro da parte di Hera, già allertata per lo smaltimento corretto dei rifiuti recuperati.

L’azione odierna anticipa un ulteriore intervento programmato dalla Regione Emilia-Romagna, che nei prossimi mesi si occuperà del secondo stralcio di manutenzione ordinaria del tratto con la rimozione dei rami secchi e della vegetazione infestante che ostacola il corso del fiume.

“Quello di oggi – commenta l’Assessora Lombardo – è un esempio virtuoso di cittadinanza attiva e amore per il proprio territorio. Questi fogli di plastica rappresentavano un vero e proprio tappo per il Rio Cerca; rimuoverli tempestivamente significa prevenire potenziali criticità. Ringrazio di cuore i volontari per la fatica e la dedizione. Colgo l’occasione per ricordare che è ufficialmente ripartito il programma di plogging: il prossimo appuntamento è fissato per sabato 21 febbraio, con una nuova giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti e alla distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata”.