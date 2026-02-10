Il Giorno del Ricordo a Sassuolo

Questo pomeriggio, presso il Parco delle Rimembranze in viale XX Settembre, l’Amministrazione Comunale sassolese ha celebrato il Giorno del Ricordo con una commemorazione pubblica e la posa della corona al monumento dedicato ai Martiri delle Foibe. Erano presenti il Sindaco, il Presidente del Comitato Provinciale Associazione Venezia Giulia e Dalmazia, Autorità civili e militari.