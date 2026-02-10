Il Comune di Sassuolo rinnova sino al 2030 la convenzione con i VOS

“Un lavoro prezioso, fondamentale per l’Amministrazione: li ringraziamo a nome dell’intera città con l’intenzione di proseguire per molti anni ancora la collaborazione”. Il Sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini, commenta l’importanza dei servizi quotidiani svolti dai VOS sul nostro territorio, in occasione del rinnovo della convenzione lega l’Amministrazione al Corpo Comunale dei Volontari della Sicurezza, avvenuto questa mattina in Sala Giunta.

Una convenzione, firmata dalla Comandante della Polizia Locale Rossana Prandi, e dal Presidente dei VOS, Gian Paolo Gottardi, che non è un semplice passaggio burocratico: resterà valida fino al 31 dicembre 2030, garantendo un orizzonte di lungo periodo alle attività di presidio del territorio, a fronte di un contributo annuo di 8.000 euro.

Il valore di questa partnership è scritto nei numeri: nel corso del 2025, i volontari hanno portato a termine ben 299 servizi, vedendo l’impiego di 864 operatori su diverse turnazioni. Questi cittadini scelgono di dedicare il proprio tempo gratuitamente per svolgere attività che sono aggiuntive, e mai sostitutive, rispetto a quelle della Polizia Locale.

“La loro presenza sulle nostre strade e nelle nostre piazze – aggiunge il Sindaco – il loro lavoro quotidiano sono fondamentali per supportare non solo la Polizia Locale, ma tutte le Forze dell’Ordine: che sia durante una manifestazione, un evento di festa, o un momento di difficoltà, i loro sono occhi esperti sul territorio, in grado di fornire segnalazioni utili a migliorare la qualità della vita urbana e la sicurezza partecipata e, al tempo stesso, garantire un presidio costante, qualificato e formato, sul territorio”.

Il lavoro dei Vos, inoltre, non si ferma al nostro territorio: nel corso del 2025 hanno effettuato in totale 63 viaggi per consegnare beni di prima necessità a quei territori vittime di alluvioni o terremoti.

La convenzione definisce con chiarezza i campi d’azione dei volontari, che spaziano dalla tutela del decoro urbano alla sicurezza stradale.

Monitoraggio del territorio: vigilanza attiva in parchi, aree pubbliche, impianti sportivi e siti di valore culturale.

Sicurezza scolastica: sorveglianza e assistenza agli alunni durante l’ingresso e l’uscita dalle scuole, nonché vigilanza sugli scuolabus.

Supporto agli eventi: assistenza durante manifestazioni sportive o ricreative patrocinate dal Comune.

Gestione emergenze: supporto in caso di incidenti stradali o calamità naturali, lavorando in sinergia con la Protezione Civile.

Per consentire lo svolgimento di queste attività in piena sicurezza, il Comune si impegna a corrispondere all’Associazione un contributo annuo di 8.000 euro. Questi fondi non sono una retribuzione, ma servono a coprire i costi vivi: dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e per la responsabilità civile (con massimali fino a 1,5 milioni di euro) all’acquisto del vestiario identificativo necessario per essere riconosciuti dai cittadini.

Inoltre, l’Amministrazione continuerà a investire nella preparazione dei volontari attraverso corsi di formazione e aggiornamento normativo, assicurando che ognuno di loro, dai più esperti ai neo entrati, sia preparato a gestire con sensibilità e competenza il contatto quotidiano con la cittadinanza.

“Un lavoro prezioso – conclude il Sindaco – che necessità di passione ed energia oltre che, ovviamente, di nuove leve: nei prossimi mesi realizzeremo una giornata di presentazione proprio per invitare nuovi volontari ad aderire ai Vos, a cui seguirà un corso di formazione e certificazione”.