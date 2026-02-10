E’ il dott. Marco Barchetti il nuovo Direttore Sanitario del Comitato CRI di Sassuolo

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Sassuolo annuncia la nomina del dottor Marco Barchetti, specialista in Medicina d’Emergenza Urgenza e responsabile della struttura semplice di Medicina d’Urgenza dell’Ospedale di Sassuolo, come nuovo Direttore Sanitario del Comitato.

L’ingresso del dott. Barchetti, già nominato nel 2021 Cavaliere al Merito della Repubblica per l’attività svolta durante la pandemia Covid e forte di una lunga esperienza come medico di Pronto Soccorso e formatore, rappresenta un importante rafforzamento della governance sanitaria del Comitato. Si inserisce in un percorso di consolidamento delle competenze cliniche e organizzative a supporto delle attività di emergenza, assistenza e formazione. Da oggi sarà il riferimento sanitario per tutte le progettualità e le attività operative della Croce Rossa sui territori di Sassuolo, Maranello, Formigine e Fiorano Modenese.

Grazie alla sua esperienza nell’ambito dell’urgenza- emergenza, il Comitato intende avviare una nuova fase di sviluppo orientata alla qualità dei servizi e all’innovazione in ambito sanitario, con un focus crescente sulla prevenzione e sulla promozione della salute.

Tra le linee di lavoro che verranno sviluppate nei prossimi mesi:

• Programmi di prevenzione e promozione di stili di vita sani rivolti alla cittadinanza;

• Percorsi formativi strutturati e aggiornamenti clinico-operativi per volontari e operatori;

• Progetti educativi dedicati ai giovani, nelle scuole e nei contesti di aggregazione;

• Iniziative territoriali di educazione sanitaria e primo soccorso, per rafforzare la cultura della sicurezza e dell’autoprotezione.

La nomina del dott. Barchetti consolida la collaborazione tra il Comitato CRI di Sassuolo e il sistema sanitario locale, con l’obiettivo di generare un impatto sempre più concreto sulla comunità e di sviluppare progettualità ad alto valore sociale e preventivo.

Il Comitato rivolge al dottor Marco Barchetti i migliori auguri di buon lavoro, certo che questo nuovo incarico contribuirà a rafforzare ulteriormente il ruolo della Croce Rossa come punto di riferimento sanitario, formativo e sociale per il territorio.