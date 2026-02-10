martedì, 10 Febbraio 2026
Daniele Mariani riconfermato Vicepresidente nazionale di FIESA e nominato nella Giunta

Daniele Mariani, imprenditore modenese nel settore alimentare e già Presidente di FIESA (Federazione Italiana Esercenti Specifici dell’Alimentazione) Confesercenti Modena e Presidente FIESA Confesercenti Emilia-Romagna, è stato riconfermato nella Vicepresidenza nazionale di FIESA ed è entrato a far parte anche della Giunta nazionale della Federazione. La nomina è avvenuta lunedì 9 febbraio durante la Presidenza Nazionale di FIESA, tenutasi presso la sede di Confesercenti Nazionale a Roma.

Un riconoscimento importante per Daniele Mariani, che ha fondato nel 1989 l’attività di cui oggi è socio, un negozio di alimentari, frutta e verdura a Modena, e che ha accolto la riconferma con grande soddisfazione: “Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata. Far parte della presidenza nazionale rappresenta per me un onore e una responsabilità: significa poter continuare a dare voce alle esigenze dei commercianti di prossimità e lavorare concretamente per valorizzare il ruolo strategico che ricopriamo sul territorio”.

Il Vicepresidente ha ribadito come il commercio alimentare di prossimità rappresenti molto più di una semplice attività economica: “I negozi di prossimità sono presidi sociali fondamentali per la nostra comunità. Un’insegna illuminata, una porta aperta, un luogo dove poter scambiare due chiacchiere: sono spazi in cui trovare sempre un servizio di qualità e una professionalità che fa la differenza nella vita quotidiana delle persone”.

“Grazie alla rete di commercianti che ogni giorno porta avanti le proprie attività con passione e dedizione, continuerò a portare le istanze del commercio alimentare di prossimità ai tavoli nazionali. Il lavoro da fare è tanto e le sfide sono complesse, ma sono determinato a far sentire la nostra voce e a ottenere risposte concrete per la categoria” conclude Mariani

















