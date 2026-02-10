martedì, 10 Febbraio 2026
Castelnovo né Monti: furti in aziende nella notte, indagini dei Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Castelnovo né Monti sono intervenuti nella mattinata di oggi  in località Boaro per sopralluoghi relativo ad alcuni furti, consumati e tentati, avvenuti durante la notte ai danni di realtà produttive del territorio.

Secondo quanto ricostruito dai militari, i malviventi, approfittando della notte hanno forzato gli accessi di due aziende e di un deposito di proprietà comunale, riuscendo a introdursi all’interno delle strutture. In un caso hanno asportato denaro contante pari a circa 150 euro mentre in una seconda azienda hanno rubato i due personal computer portatili e circa 600 euro in contanti. Nel magazzino comunale, i malfattori, pur riuscendo a forzare l’ingresso, non hanno asportato alcun bene.

I Carabinieri della Compagnia di Castelnovo Monti hanno già avviato le indagini del caso, procedendo ai rilievi tecnici per individuare tracce utili all’identificazione dei responsabili.

















