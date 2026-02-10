Carpi, Referendum: voto a domicilio per le persone inferme

In occasione del voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo, gli elettori e le elettrici impossibilitati ad allontanarsi dalla propria abitazione a causa di gravi infermità possono richiedere di votare a domicilio.

La richiesta di voto a domicilio può essere presentata dalle persone che, per condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali o per gravissime infermità, non possono recarsi al seggio nemmeno con l’ausilio del trasporto pubblico dedicato agli elettori con disabilità.

Da oggi, martedì 10 febbraio, e fino a lunedì 2 marzo, è possibile inviare all’Ufficio elettorale del Comune di Carpi la documentazione necessaria per richiedere il voto domiciliare: il modulo di richiesta (scaricabile dal sito del Comune: www.comune.carpi.mo.it/novita/notizie/referendum-2026-richieste-per-il-voto-domiciliare/) che attesta la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui si dimora, indicando indirizzo e un recapito telefonico; la copia della tessera elettorale; la certificazione sanitaria rilasciata da un medico designato dall’Azienda sanitaria locale, che potrà attestare anche l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto. La documentazione può essere inviata via mail (elettorale@comune.carpi.mo.it; servizi.demografici@pec.comune.carpi.mo.it), per posta tradizionale (viale dei Cipressi 1, 41012 Carpi, c.a. Ufficio elettorale) o consegnate di persona all’Ufficio elettorale di viale dei Cipressi 1, aperto al pubblico il lunedì dalle 9 alle 12.30, il giovedì dalle 15 alle 17.30, il sabato (su appuntamento telefonico) dalle 9 alle 12.30.

Per informazioni e per prenotare la visita a domicilio finalizzata al rilascio del certificato sanitario per il voto a domicilio, occorre contattare la Struttura complessa di Medicina legale e Risk management dell’Azienda Usl di Modena via mail (medlegale@pec.ausl.mo.it), fax (al numero: 059 3963562) o telefono (al numero 059 3963122, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12).

Il voto sarà raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione dal presidente della sezione elettorale competente.