Carpi: “Basta essere in 2”, festa di San Valentino a Palazzo dei Pio

Poesia, danza e arte per festeggiare San Valentino nei Musei di Palazzo dei Pio in un’atmosfera unica e romantica. Dopo il successo dello scorso anno, sabato 14 febbraio, dalle 17 alle 20, torna “Basta essere in 2”, l’iniziativa a ingresso libero e gratuito che offre alle coppie “pillole d’amore tra arte, poesia e cibo”.

“L’amore coniugale” è il titolo del primo appuntamento, in programma alle 17: una visita guidata nella Sala dell’Amore, condotta da Benedetta Lugli. La visita sarà replicata alle 18 e alle 19. Nella Sala della Dama, “L’amore gustoso” propone piccole degustazioni con bollicine (a cura di Panificio Ada) alle 17.30, 18.30 e 19.30, mentre la danza sarà la protagonista in Sala Manuzio dove Arianne Lafita Gonzalves e Vittorio Galloro eseguono il passo a due “Esperanza” su musiche di Tchaikovsky (alle 17.50, 18.50 e 19.50).

Al secondo piano del Palazzo, nel Museo della Città, si incontrano “L’amore tragico” con la storia di Paolo e Francesca tratta dall’Inferno di Dante e letta da Sara Gozzi (nel Salotto Degoli, alle 17.20, 18.20 e 19.20), ma anche “Eros”, nella conversazione che la direttrice dei Musei Manuela Rossi dedica al Priapo romano, statuetta della divinità simbolo dell’istinto sessuale e della forza generativa maschile e, quindi, anche della fecondità della natura.

I Musei di Palazzo dei Pio festeggiano San Valentino anche con “2cuori_1biglietto”: per tutto l’orario di apertura (dalle 10 alle 18), due persone potranno visitare i Musei pagando un solo biglietto.