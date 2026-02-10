Bologna, “Giorno del Ricordo” a Palazzo Grassi

mercoledì, 11 Febbraio 2026
Bologna
Le attività culturali ospitate presso il Circolo Unificato dell'Esercito di Bologna, confermano il valore della memoria storica come strumento di conoscenza e approfondimento

In occasione del “Giorno del Ricordo”, presso Palazzo “Grassi”, sede del Circolo Unificato dell’Esercito di Bologna, è stato organizzato un incontro pubblico di riflessione storica per commemorare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata.

L’evento, introdotto dal Comandante Militare Esercito “Emilia-Romagna”, Colonnello Nicola Perrone, e moderato dal giornalista Beppe Boni, già condirettore de Il Resto del Carlino, ha suscitato un vivo interesse tra il pubblico presente, rappresentando un momento di riflessione e approfondimento con contributi del mondo accademico e associativo.

In particolare, l’iniziativa ha voluto valorizzare il patrimonio culturale e storico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, evidenziando il loro contributo per lo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica e per preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate.

La Dott.ssa Chiara Sirk, presidente dell’ANVGD (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) della sezione di Bologna, ha aperto il ciclo di interventi con una relazione che ha ripercorso il dramma dell’esilio giuliano-dalmata attraverso il racconto personale e familiare e il suo impegno nel trasformare la memoria del trauma e del silenzio storico in un impegno civile, volto a valorizzare l’identità pluralista di terre dove la cultura italiana ha lasciato un’impronta indelebile, superando le divisioni dei nazionalismi del Novecento.

A seguire, il Prof. Luca Alessandrini, storico e già direttore dell’Istituto Storico Parri Emilia-Romagna, ha presentato gli eventi al confine orientale d’Italia dalla fine del XIX secolo fino al termine del secondo conflitto mondiale con le successive fasi del processo di pace.

