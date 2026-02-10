Avvicendamento alla Direzione assistenziale Ausl

Nella giornata di ieri, lunedì 9 febbraio, la dottoressa Daniela Altariva ha presentato le proprie dimissioni, per motivi personali, dall’incarico di Direttrice assistenziale dell’Azienda USL di Modena. A fronte di ciò, l’Azienda ha provveduto a nominare facente funzione la dottoressa Anna Rita Garzia, che ricopre il medesimo ruolo presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU) di Modena, garantendo così continuità di competenze e integrazione.

Altariva, che continuerà a operare all’interno dell’Azienda USL nel suo ruolo di dirigente delle professioni sanitarie del Distretto di Pavullo, esprime “profonda gratitudine per l’esperienza professionale e umana maturata nel corso di questo anno – ha dichiarato –, un anno ricco di sfide, impegno condiviso e significative opportunità di crescita. Continuerò nel mio servizio a Pavullo con la stessa dedizione e attenzione alla qualità dei servizi”.

Alla dottoressa Altariva va il ringraziamento della Direzione dell’Azienda USL per l’impegno profuso e le competenze espresse durante tutto il suo mandato, e alla dottoressa Garzia l’augurio di buon lavoro per questa nuova esperienza.

Anna Rita Garzia

Ha conseguito la Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche presso l’Università di Tor Vergata e il Master in Amministrazione e Gestione dei Servizi Sanitari, prima di intraprendere la propria attività professionale e dirigenziale in AOU culminata con le nomine prima a Responsabile della Direzione delle Professioni Sanitarie nel 2012 e poi a Direttrice Assistenziale nel 2024.

La Direzione Assistenziale

Il Direttore Assistenziale concorre alla definizione e al perseguimento strategico della mission aziendale, garantendo il governo complessivo della funzione assistenziale, riabilitativa, tecnico-sanitaria e della prevenzione. Opera in stretta sinergia con il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e con il Direttore delle Attività SocioSanitarie in attuazione delle direttive del Direttore Generale e partecipa, per gli aspetti di competenza, alla realizzazione degli obiettivi di salute e promozione della qualità assistenziale.