Trovato con eroina, 37enne arrestato a Finale Emilia

Nella notte del 7 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Finale Emilia hanno portato a termine un intervento che conferma la loro costante presenza sul territorio e l’impegno quotidiano nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Intorno all’una del mattino, durante un servizio di controllo nelle vie centrali del paese, i militari hanno avvicinato un uomo, nordafricano di 37 anni, che si trovava nei pressi di un bar ancora aperto, il quale ha subito lanciato a terra un involucro in cellophane nel tentativo di disfarsene, tentando poi la fuga immediatamente bloccata. Recuperato e sequestrato l’involucro conteneva 31 grammi di cocaina.

L’uomo è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Modena, veniva trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Carpi, in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Nel corso della mattina del 7 febbraio, in sede di udienza con rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Modena, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto, disponendo la misura del divieto di dimora in Emilia Romagna e l’obbligo di presentazione presso la Questura di Rovigo.