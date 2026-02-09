Tempo permettendo, a Sassuolo proseguono i lavori di potatura

Proseguono i lavori di manutenzione delle alberature della città che maggiormente necessitano di interventi di potatura.
Questa settimana, salvo avverse condizioni meteo o impedimenti tecnici, la prima delle due squadre sarà impegnata nella conclusione dei lavori in viale Siena ed al completamento di 2/3 alberature in viale Taormina; in seguito avvierà i lavori in viale Monteverdi.
La seconda squadra, invece, darà avvio ai lavori in viale Torino.
Per garantire la sicurezza del cantiere in viale Torino, vista l’altezza delle alberature, si procederà con la chiusura totale di alcuni tratti stradali. Le chiusure seguiranno queste fasi:
- Tratto da via Rometta a viale Bari.
- Tratto da viale Bari a via Palermo.
- Tratto da via Palermo a via Genova.
Sarà comunque garantito il transito del bus scolastico. Le chiusure saranno attive indicativamente dalle ore 08 alle ore 17/17,30.