lunedì, 9 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaSpacciano vicino alla scuola, due giovani denunciati a Reggio Emilia





Spacciano vicino alla scuola, due giovani denunciati a Reggio Emilia

CronacaReggio Emilia
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Erano seduti su di una panchina di fronte all’ingresso dell’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” di Reggio Emilia, quando i carabinieri della stazione di Santa Croce, li hanno notati mentre cercavano di disfarsi di qualcosa. I militari, prontamente intervenuti, recuperavano immediatamente quanto lanciato, rinvenendo due involucri di cocaina e due di hashish. Poi l’immediato controllo sui due giovani che permetteva di rinvenire sulla loro persona circa 2 grammi di cocaina e 18 grammi di hashish, oltre a denaro contante per 1.120 euro in possesso del ventunenne, ritenuto provento di spaccio visto lo stile di vita non giustificato da attività lavorative, oltre a cinque apparecchi telefonici. Tutto posto sotto sequestro.

Alla luce dei fatti, e acquisito a carico dei due giovani elementi di presunta responsabilità, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia,  due ragazzi di 26 e 21 anni stranieri, di cui uno residente in provincia di Parma. Contestualmente i militari hanno proceduto al sequestro dello stupefacente rinvenuto.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

 

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.