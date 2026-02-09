Spacciano vicino alla scuola, due giovani denunciati a Reggio Emilia

Erano seduti su di una panchina di fronte all’ingresso dell’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” di Reggio Emilia, quando i carabinieri della stazione di Santa Croce, li hanno notati mentre cercavano di disfarsi di qualcosa. I militari, prontamente intervenuti, recuperavano immediatamente quanto lanciato, rinvenendo due involucri di cocaina e due di hashish. Poi l’immediato controllo sui due giovani che permetteva di rinvenire sulla loro persona circa 2 grammi di cocaina e 18 grammi di hashish, oltre a denaro contante per 1.120 euro in possesso del ventunenne, ritenuto provento di spaccio visto lo stile di vita non giustificato da attività lavorative, oltre a cinque apparecchi telefonici. Tutto posto sotto sequestro.

Alla luce dei fatti, e acquisito a carico dei due giovani elementi di presunta responsabilità, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, due ragazzi di 26 e 21 anni stranieri, di cui uno residente in provincia di Parma. Contestualmente i militari hanno proceduto al sequestro dello stupefacente rinvenuto.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.