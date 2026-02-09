San Lazzaro ospiterà i Campionati Europei di bowling per sordi

Si svolgerà a San Lazzaro, dal 29 giugno al 12 luglio 2026, la 13esima edizione dei Campionati Europei di Bowling per Sordi. La manifestazione, riconosciuta come evento di interesse nazionale dal Comitato Italiano Paralimpico, porterà in città atleti provenienti da tutta Europa, impegnati nelle competizioni individuali e a squadre, sia maschili che femminili. I Campionati Europei di Bowling si svolgono ogni quattro anni e rappresentano il massimo appuntamento continentale per questa disciplina. L’edizione 2026 sarà organizzata dalla Federazione Sport Sordi Italia (FSSI) su mandato dell’organismo internazionale EDSO – European Deaf Sport Organization, dopo la precedente edizione disputata in Belgio nel 2022.

Nei giorni scorsi la Sindaca di San Lazzaro di Savena, Marilena Pillati, ha ricevuto in Municipio i direttori tecnici della competizione, in visita in città per un primo sopralluogo organizzativo. Un incontro che ha confermato la piena collaborazione dell’Amministrazione comunale e l’impegno a valorizzare al meglio l’evento. Si prevede la partecipazione di circa 300 persone tra atleti, tecnici e dirigenti, con una permanenza media di 13 notti, a cui si aggiungeranno familiari, tifosi e accompagnatori, generando quini un impatto significativo sul territorio anche in termini di accoglienza e flussi turistici. È inoltre prevista una giornata speciale di “free day”, dedicata alla scoperta delle ricchezze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche dell’Emilia-Romagna, con servizi accessibili e traduzione in Lingua dei Segni internazionale.

“Accogliere a San Lazzaro i Campionati Europei di Bowling per Sordi è per noi motivo di grande orgoglio – ha detto la Sindaca Marilena Pillati -. Non si tratta soltanto di ospitare una competizione sportiva di alto livello, ma di affermare con forza una visione di comunità aperta, inclusiva e capace di riconoscere nello sport uno straordinario strumento di crescita umana e sociale. Questo evento rappresenta un’occasione concreta per valorizzare il nostro territorio, le sue eccellenze e la sua capacità di accoglienza, mettendo al centro il rispetto delle differenze e il diritto di tutti a partecipare pienamente alla vita sportiva e culturale. San Lazzaro vuole essere una città in cui nessuno si senta invisibile e in cui l’accessibilità non sia un’eccezione, ma una prassi quotidiana”. “I Campionati Europei di Bowling per Sordi rappresentano un appuntamento sportivo di altissimo livello e un riconoscimento importante per il lavoro che San Lazzaro porta avanti da anni sul fronte dello sport come strumento di inclusione e partecipazione – aggiunge l’Assessore allo Sport Luca Melega – Ospitare una manifestazione di questa portata significa investire nello sport accessibile, nella qualità degli impianti e nella capacità di fare rete con le federazioni e le realtà del territorio”.

“Ho trovato un’ottima organizzazione e disponibilità per un evento di grande livello oltre una sinergia tra federazione comitato organizzatore ed enti locali, sono certo sarà uno splendido evento” ha affermato il DT Europeo Markus Antony durante la visita ispettiva. “Abbiamo accettato la sfida organizzativa con meno di un anno di tempo – ha aggiunto il presidente OC Piero Samueli – ma siamo certi che l’Italia darà una splendida immagine e ricordi sotto il profilo tecnico organizzativo, mostrando anche paesaggi naturalistici, siti storici, culturali e prodotti enogastronomici che solo il Made in Italy riesce a produrre”.