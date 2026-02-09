Rottamazione quinquies: Federconsumatori Modena attiva sette sportelli di assistenza in provincia

Con l’entrata in vigore della legge di bilancio è attiva la nuova definizione agevolata delle cartelle (la cosiddetta Rottamazione quinquies). La misura riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 ed il 2023, eventualmente anche decaduti rispetto a precedenti “rottamazioni”, relativi a:

Imposte, a seguito di controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali*;

contributi previdenziali dovuti all’INPS (con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento);

sanzioni amministrative irrogate, per violazioni al Codice della strada**, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture), limitatamente agli interessi di mora e aggio.

I contribuenti, che sceglieranno di aderire alla nuova misura agevolativa, avranno la possibilità di estinguere il proprio debito senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio. Le domande andranno presentate entro e non oltre il 30/04/2026.

Si potrà pagare in un’unica soluzione entro il 31/07/2026 oppure a rate bimestrali, nel numero massimo di 54, con interessi pari al 3% annuo. Il pagamento una tantum dev’essere necessariamente completo, pena la decadenza dal beneficio; se si optasse per la rateizzazione, medesima conseguenza si avrebbe in caso di insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o di mancato tempestivo versamento dell’ultima rata del piano.

Federconsumatori Modena APS ha attivato sette sportelli di assistenza, rivolti ai propri associati, a Modena, Carpi, Sassuolo, Castelfranco, Pavullo, Mirandola e Finale Emilia.

Per informazioni e appuntamenti è attivo il numero 059 260384.