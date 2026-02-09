lunedì, 9 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaProseguono i controlli agli esercizi pubblici da parte della Polizia reggiana: riscontrate...





Proseguono i controlli agli esercizi pubblici da parte della Polizia reggiana: riscontrate irregolarità e sanzionati due bar

CronacaReggio Emilia
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nei giorni scorsi, personale della Polizia Amministrativa e Sociale della Polizia di Stato di Reggio Emilia, impiegata in specifici controlli predisposti nell’ambito dei periodici servizi straordinari di controllo del territorio “Alto Impatto”, hanno provveduto ad effettuare accertamenti in diversi esercizi commerciali della città.

Nello specifico, i poliziotti della Questura reggiana hanno proceduto ad effettuare controlli amministrativi in alcuni esercizi pubblici che insistono sulla c.d. “zona stazione Storica”, ovvero presenti in via Eritrea, Piazzale Marconi, via della Costituzione e via Fratelli Rosselli.

All’interno degli stessi sono stati identificati nr. 34 soggetti tra cui nr. 15 con precedenti di polizia.

Al termine delle suddetta attività, in due dei quattro esercizi commerciali sottoposti a controllo sono state riscontrate delle irregolarità legate alla “mancanza delle apposite tabelle alcolemiche che riproducano i sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione  alcolemica nonché la mancanza di apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico di tipo precursore chimico o elettronico o dispositivi usa e getta”.

Sulla base di quanto sopra, ai titolari degli esercizi pubblici ove sono state riscontrate le suddette irregolarità sono state contestate sanzioni amministrative pari a 800 euro con la contestuale intimazione a regolarizzare le criticità evidenziate.

Proseguiranno nei prossimi giorni ulteriori controlli amministrativi da parte della Polizia di Stato di Reggio Emilia con special riguardo dei vari esercizi pubblici frequentati assiduamente da soggetti con pregiudizi penali.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.