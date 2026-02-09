lunedì, 9 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 10 febbraio 2026

Meteo
Cielo molto nuvoloso, con precipitazioni che interesseranno il crinale appenninico centro-occidentale, con quota neve inizialmente sopra i 1200 metri, in aumento nel corso della giornata. Dal pomeriggio le precipitazioni deboli interesseranno anche le pianure occidentali e il corso del Po.

Temperature leggermente in calo le minime con valori di 2/4 gradi sulle pianure centro-occidentali, tra 5 e 7 gradi lungo la costa; massime senza variazioni di rilievo comprese tra 8/12 gradi. Venti prevalentemente da sud-ovest, con rinforzi in serata lungo la fascia appenninica. Mare da poco mosso a mosso.

(Arpae)

















Redazione 1

