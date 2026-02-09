Modenantiquaria inaugura la XXXIX edizione: grande successo per il weekend di apertura

Ha preso ufficialmente il via la XXXIX^edizione di Modenantiquaria, la più prestigiosa e autorevole rassegna annuale di alto antiquariato, in programma dal 7 al 15 febbraio, che nel solo weekend inaugurale ha già registrato oltre 5.000 presenze, confermando il forte interesse del pubblico e degli operatori del settore.

La manifestazione è stata inaugurata venerdì 6 febbraio con la cerimonia del tradizionale taglio del nastro, alla presenza del Sindaco di Modena Massimo Mezzetti, dell’Assessore Paolo Zanca, del Presidente della Camera di Commercio Giuseppe Molinari, dell’Onorevole Daniela Dondi, del Consigliere Luca Negrini e del Comandante dell’Accademia Militare di Modena Stefano Messina.

Sabato 7 febbraio, primo giorno di apertura al pubblico, Modenantiquaria ha accolto collezionisti, studiosi, appassionati d’arte e un numeroso pubblico di curiosi, provenienti da diverse parti d’Italia, richiamati dall’elevatissima qualità delle opere esposte e dalla presenza di oltre cento gallerie italiane e internazionali, tra le più rinomate del panorama antiquariale.

Patrocinata dall’Associazione Antiquari d’Italia (AAI), dall’Associazione Antiquari Modenesi e dalla FIMA, e organizzata da Marte S.r.l., società di Confcommercio Modena, la rassegna riporta anche quest’anno il capoluogo emiliano al centro del panorama antiquariale nazionale e internazionale, ospitando opere di straordinaria qualità, molte delle quali autentiche rarità esposte per la prima volta al pubblico.

Si rinnova e si consolida inoltre il rapporto con l’Associazione Antiquari d’Italia, grazie alla realizzazione della “mostra nella mostra” dal titolo “Il Ritratto tra Sacro e Profano”, curata dall’architetto Consuelo Canducci, che vede la partecipazione di venti prestigiose gallerie con dipinti, disegni, sculture, arredi e opere di arti decorative.

Nel solco del dialogo su cui è incentrata la mostra, sono previsti due talk: il primo si è svolto sabato 7 febbraio, dal titolo “Arte e mercato: istruzioni per l’uso”; il secondo si terrà venerdì 13 febbraio, “Tra pubblico e privato: un rapporto virtuoso”.

Sempre venerdì 13 febbraio, alle ore 19.30, si terrà la cerimonia di consegna dei due premi previsti, assegnati ad opere selezionate dalla commissione vetting: il “Premio Milano Palace Hotel” per le arti decorative e il “Premio Malpighi” per il dipinto.

Nei due weekend della manifestazione, Andrea Barbi sarà protagonista di dodici conversazioni con altrettanti galleristi nell’ambito di “Storie in vetrina”, iniziativa che diventerà un format televisivo in onda sui canali TRC a partire da giovedì 12 febbraio.

Modenantiquaria sarà infine occasione per scoprire Modena, la sua storia e le sue eccellenze culturali e turistiche: ai visitatori della rassegna sarà data la possibilità di accedere, a prezzo agevolato, a numerosi musei del territorio e di partecipare a visite guidate prenotabili attraverso la piattaforma Visitmodena.