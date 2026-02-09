M’illumino di Meno dal 16 al 22 febbraio a Castel San Pietro Terme la sostenibilità si impara a scuola

Castel San Pietro Terme aderisce a “M’illumino di Meno 2026 – M’illumino di Scienza”, la storica campagna di sensibilizzazione promossa da Caterpillar – Rai Radio 2, trasformando l’edizione, in un progetto educativo condiviso con il territorio, capace di unire scuola, scienza, comunicazione e sostenibilità, mettendo al centro il ruolo attivo delle nuove generazioni nella transizione ecologica.

In collaborazione con le scuole dell’infanzia Ercolani e Rodari di Castel San Pietro Terme (sezioni L – G – C) e con le scuole primarie di Osteria Grande (classi 4ª A, B e C), il Comune ha avviato un percorso di laboratori tematici dedicati al risparmio energetico, alla tutela dell’acqua e alla riduzione delle emissioni di CO₂, con l’obiettivo di coinvolgere direttamente gli studenti nella promozione di una cultura della sostenibilità e del consumo responsabile.

Nel corso del progetto gli studenti realizzeranno materiali creativi come video brevi, disegni, poster, illustrazioni, messaggi audio e slogan sui temi ambientali. Il lavoro svolto nelle classi, reso possibile grazie all’impegno e alla competenza degli insegnanti, sarà raccontato e condiviso con Caterpillar – Rai Radio 2 e sui canali social istituzionali del Comune nella settimana dal 16 al 22 febbraio 2026, diventando un esempio concreto di buone pratiche educative e ambientali.

Momento centrale dell’iniziativa sarà venerdì 20 febbraio 2026 ore 11.00 con un evento conclusivo e una diretta radiofonica realizzata dalle scuole Serotti di Osteria Grande in collaborazione con Emmerreci radio-Media Radio Castellana, realtà che rappresenta un modello virtuoso di innovazione e sostenibilità.

La trasmissione avverrà in totale autonomia energetica, grazie all’utilizzo di pannelli fotovoltaici e di un server locale alimentato da energia alternativa.

L’iniziativa rientra nell’impegno dell’Assessorato all’Ambiente e alla Transizione Energetica del Comune di Castel San Pietro Terme nel promuovere una cultura della sostenibilità che nasce dalla scuola e si diffonde nella comunità, costruendo oggi le basi del futuro. Perché ogni azione virtuosa conta e ogni gesto consapevole è un dono per tutti.