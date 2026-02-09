lunedì, 9 Febbraio 2026
Marzabotto auto s’incendia dopo lo scontro con un camion: morto un 61enne

Tragico incidente stradale la scorsa notte poco prima dell’una lungo la SS64-Porrettana, a Marzabotto. In località Lama di Reno, per cause in corso di accertamento, un’auto si è scontrata con un camion adibito alla raccolta dei rifiuti, incendiandosi. Le fiamme non hanno lasciato scampo al conducente, un uomo di 61 anni. Sul posto i soccorsi inviati dal 118 con ambulanza ed automedica, i Vigili del fuoco con due squadre ed autobotte, e i carabinieri.

















