Il Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria ha consegnato una donazione al Grade

Nei giorni scorsi alla sede del CoRe, il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Emilia, Marianna Brevini, ha consegnato nelle mani del presidente della Fondazione Grade, il dottor Francesco Merli e del direttore operativo della Fondazione Valeria Alberti un assegno da 1.800 euro, frutto del ricavato dell’asta benefica organizzata durante la cena degli auguri lo scorso dicembre.

Il gruppo ha voluto inoltre destinare parte del proprio budget attività alla Fondazione Grade per sostenere la ricerca in ambito ematologico.

“Un gesto concreto che dimostra come fare impresa significhi anche fare comunità e affiancare il territorio – ha commentato Marianna Brevini -, in questo caso il Grade, che rappresentanza un attore fondamentale per la cura e la salute reggiana e un’eccellenza nel campo della medicina e della ricerca: sostenere medici del nostro reparto e del Santa Maria Nuova é un piccolo gesto che ci riempie di orgoglio”.