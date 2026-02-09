Giorno del Ricordo, lunedì 9 febbraio la cerimonia a Carpi

La deposizione di una corona di alloro in memoria dei martiri, la benedizione del monumento e la lettura della Preghiera dell’Infoibato hanno scandito i diversi momenti della cerimonia per il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle Foibe, dell’esodo istriano, fiumano, giuliano e dalmata e delle vicende del confine orientale che si è svolta oggi, lunedì 9 febbraio, nel parco Martiri delle Foibe a Carpi.

Alla cerimonia sono intervenuti Sergio Vascotto, presidente del Comitato provinciale di Modena dell’Associazione nazionale Venezia Giulia Dalmazia, e il sindaco di Carpi Riccardo Righi. Presenti anche la sindaca di Campogalliano Daniela Tebasti, il sindaco di Novi Enrico Diacci, rappresentanti delle associazioni. La celebrazione è stata accompagnata dalle musiche eseguite dal Corpo bandistico Città di Carpi e dall’Orchestra della scuola Alberto Pio.

L’esodo giuliano-dalmata è al centro anche della mostra “Istria, Fiume e Dalmazia”, allestita in occasione del Giorno del Ricordo e che si può visitare fino a lunedì 16 febbraio, nella sala Ex Poste all’interno del Palazzo dei Pio. La mostra, a cura dell’Associazione nazionale Venezia Giulia Dalmazia, ripercorre con approccio storico-didattico il periodo che va dalla fine dell’impero asburgico al Trattato di Osimo del 1975. L’obiettivo del progetto espositivo è ricostruire un tassello importante della memoria collettiva raccontando le vicende che hanno portato a creare nelle strutture dell’ex campo di Fossoli il villaggio San Marco che, dal 1954, ospitò per quindici anni le famiglie di italiani esuli dal territorio nordoccidentale dell’Istria che, con la sottoscrizione del Memorandum di Londra firmato in quell’anno, veniva integrato definitivamente nell’amministrazione jugoslava.