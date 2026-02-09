lunedì, 9 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaDroga in piazza Scaravilli a Bologna: arrestato un 19enne





Droga in piazza Scaravilli a Bologna: arrestato un 19enne

BolognaCronaca
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

I Carabinieri della Stazione Bologna hanno arrestato un 19enne gambiano, residente in città, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo durante un controllo anti droga che i militari stavano effettuando per le vie del centro, a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini, preoccupati per la presenza di soggetti dediti alla vendita di sostanze stupefacenti.

Identificato dai militari mentre si aggirava con fare sospetto tra Piazza Antonio Scaravilli e via Zamboni, il giovane è stato accompagnato in caserma, perquisito e trovato in possesso di cinque involucri contenenti hashish e marijuana, del peso complessivo di circa 25 grammi, una pasticca sospetta, contenete una sostanza psicoattiva illegale, 835 euro in contanti e un paio di forbici.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 19enne, dopo l’arresto, è stato accompagnato in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto e il contestuale processo con rito direttissimo.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.